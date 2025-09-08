Citycon byter vd igen

Citycon har gjort klart med ny vd. Eshel Pesti blir fjärde vd:n sen 2024 och efterträder Oleg Zaslavsky.

Citycon Oyjs styrelse och Oleg Zaslavsky har ömsesidigt kommit överens om att Zaslavsky avgår från sin position som vd med omedelbar verkan.

Samtidigt har Citycon Oyjs styrelse enhälligt beslutat att utse Eshel Pesti till Citycons nya vd med omedelbar verkan. Pesti kommer att vara baserad i Helsingfors. Han har en stark meritlista inom ledande internationella fastighetsföretag och är för närvarande vd för G City Europe.

– Jag vill välkomna Eshel Pesti till Citycon. Eshel har gedigen erfarenhet av fastighetsbranschen och operativ expertis, främst inom urbana köpcentra, och styrelsen anser enhälligt att han är rätt person att leda företaget framöver. Styrelsen är fortsatt engagerad i företagets strategi att fokusera på högkvalitativa tillgångar på starka, växande urbana marknader i de större nordiska städerna samt att ytterligare stärka företagets balansräkning. Vi är övertygade om att Eshel, tillsammans med de begåvade medarbetarna och ledningsgruppen, kan positionera Citycon för långsiktigt värdeskapande, säger Chaim Katzman, styrelseordförande i Citycon.

– Jag är verkligen hedrad över denna möjlighet att bli en del av Citycon, det ledande detaljhandelsfastighetsföretaget i Norden. Jag ser verkligen fram emot att bygga företagets framtid och är engagerad i att skapa värde för alla företagets intressenter, säger Eshel Pesti, tillträdande vd för Citycon.

Citycon skriver i ett pressmeddelande att man tackar Zaslavsky för hans insatser och önskar honom lycka till i hans framtida strävanden.