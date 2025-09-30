Cibus förvärvar i Norge och öppnar kontor i Danmark

Cibus Nordic Real Estate har ingått avtal om att förvärva en fastighetsportfölj bestående av 12 dagligvarubutiker i Norge till en köpeskilling och ett underliggande fastighetsvärde om 471,2 miljoner norska kronor, motsvarande cirka 40,3 miljoner euro. De 12 fastigheterna förvärvas från AKA. Bolaget öppnar också kontor i Danmark, med Anders Vibe Andreasen som head of asset management.

Den förvärvade norska fastighetsportföljens totala uthyrningsbara yta uppgår till cirka 23 100 kvadratmeter. Hyresgästerna i fastighetsportföljen är REMA 1000, med nio butiker, en Kiwibutik, en Sparbutik och en Bunnprisbutik. Den genomsnittliga återstående avtalstiden är 7,7 år.

Hyresintäkterna i den förvärvade fastighetsportföljen består till 87 procent av dagligvaruhyresgäster och är väldiversifierad både avseende hyresgäster och geografi. Fastigheterna är belägna i Nordnorge i orter som Fauske, Hammerfest, Hesseng, Honningsvåg, Vadsø. Fastighetsportföljens ekonomiska uthyrningsgrad är 100 procent. Förvärvet finansieras med eget kapital och bankfinansiering via ett banklån med en belåningsgrad om cirka 50 procent.

Transaktionen genomförs som en bolagsaffär och består av nio fastigheter med tillträde den 15 oktober 2025 samt tre fastigheter med tillträde den 15 december 2025.

– Genom förvärvet av fastighetsportföljen i Norge och etableringen av vårt första egna kontor i Danmark stärker Cibus sin position inom dagligvarusegmentet i Europa. Dessa strategiska initiativ bidrar till ytterligare långsiktiga och stabila kassaflöden, ökad kostnadseffektivitet och närmare relationer med våra hyresgäster. Att vi nu även växer i Norge, en av våra minsta geografiska marknader, tycker jag visar vår förmåga att identifiera och realisera intjäningshöjande möjligheter i alla våra marknader, säger Christian Fredrixon, vd på Cibus Nordic Real Estate AB.

I Danmark har Cibus öppnat eget kontor i Danmark där man utsett Anders Vibe Andreasen till head of asset management Cibus Denmark. Anders Vibe Andreasen kommer närmast från Fokus Nordic, där han arbetade som fund manager, och har tidigare haft roller på Danske Bank och Postnord. Anders tillträdde sin nya tjänst den 1 september 2025.

– Affären och internaliseringen ligger båda helt i linje med vår strategi att öka intjäningsförmågan per aktie, och vi har nu kommunicerat att cirka 90 procent av kapitalet från nyemissionen i juni 2025 har avsatts på ett intjäningshöjande sätt. Vi ser fram emot att fortsätta leverera på vår strategi ”converting food into yield”, säger Christian Fredrixon.