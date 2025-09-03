Bolag

CBRE växer med nyrekryteringar

Josefin Holm går till CBRE. Bild: CBRE
Av: Redaktionen

CBRE fortsätter rekrytera för att möta den ökande efterfrågan på sina tjänster, driva nya projekt och säkerställa framtida tillväxt. Från augusti har man gjort klart med sex nya medarbetare.

Den 1 september förstärkte Josefin Holm CBRE som Director inom Occupier Accounts. Hon kommer senast från Nornorm där hon var Partnership Manager & Head of Customer Success Nordics. Tidigare erfarenheter inkluderar roller som Business Development Director hos Nextmune och Group Business Development Manager hos Coor.

– Jag är mycket glad över att välkomna Josefin till vårt team. Hon har en gedigen bakgrund av kundfokuserad affärsutveckling inom fastighetsbranschen och kommer bidra till att ytterligare förstärka CBREs kunderbjudande till stora svenska bolag med internationell verksamhet, säger Henrik Richter, Head of Occupier Accounts.

Den positiva utvecklingen för CBRE har lett till ett behov av att utöka flertalet team. Rekryteringarna är, enligt CBRE, strategiskt planerade för att stärka boalgets position på marknaden och möta de växande behoven hos befintliga och nya kunder.

– Vi är mycket glada över den ökade efterfrågan på våra tjänster och ser en tydlig tillväxttrend. För att fortsätta leverera högkvalitativa lösningar och möta våra kunders behov, är det avgörande att vi utökar våra team med engagerade och kompetenta medarbetare, säger Daniel Hummel, Managing Director, CBRE Advisory.

Under augusti anställdes flertalet nya medarbetare:

• Johan Rydholm, Associate, Valuation Advisory Services

• Frida Moss, Property Manager, Property Management

• Moa Appelfeldt, Junior Financial Controller, Property Management

• Nora Lindqvist, Analyst, Valuation Advisory Services

• Ellen Schirén, Intern, Capital Markets

Dessutom rekrytearde bolaget nyligen Maryrose David som anslöt som ny Head of Research, CBRE Sweden.

CBRE Sweden på Branschguiden

På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrådgivning som gör det möjligt för våra kunder att blomstra – i hela världen. CBRE Group Inc. är världens största företag inom fastighetsrådgivning med huvudkontor i Los Angeles, USA. Företaget har runt 80 000 anställda och fler än 450 kontor som stödjer fastighetsägare, investerare samt hyresgäster över hela världen. CBRE i Sverige erbjuder strategisk rådgivning inom – fastighetstransaktioner, hyresgästrepresentation, förvaltning, uthyrning och utveckling, samt värdering. Vi arbetar även med research och erbjuder konsulttjänster. I Sverige har CBRE kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö med runt 300 anställda. Vi delar med oss av vår erfarenhet, kunskap och vår vardag på CBRE Swedens konton i Sociala medier, vår blogg www.sverigesfastighetsblogg.se och vår hemsida www.cbre.se Välkommen till CBRE!
cbre Daniel Hummel Ellen Schirén Frida Moss Henrik Richter Johan Rydholm Josefin Holm Moa Appelfeldt Nora Lindqvist

Läs också