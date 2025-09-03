CBRE växer med nyrekryteringar

CBRE fortsätter rekrytera för att möta den ökande efterfrågan på sina tjänster, driva nya projekt och säkerställa framtida tillväxt. Från augusti har man gjort klart med sex nya medarbetare.

Den 1 september förstärkte Josefin Holm CBRE som Director inom Occupier Accounts. Hon kommer senast från Nornorm där hon var Partnership Manager & Head of Customer Success Nordics. Tidigare erfarenheter inkluderar roller som Business Development Director hos Nextmune och Group Business Development Manager hos Coor.

– Jag är mycket glad över att välkomna Josefin till vårt team. Hon har en gedigen bakgrund av kundfokuserad affärsutveckling inom fastighetsbranschen och kommer bidra till att ytterligare förstärka CBREs kunderbjudande till stora svenska bolag med internationell verksamhet, säger Henrik Richter, Head of Occupier Accounts.

Den positiva utvecklingen för CBRE har lett till ett behov av att utöka flertalet team. Rekryteringarna är, enligt CBRE, strategiskt planerade för att stärka boalgets position på marknaden och möta de växande behoven hos befintliga och nya kunder.

– Vi är mycket glada över den ökade efterfrågan på våra tjänster och ser en tydlig tillväxttrend. För att fortsätta leverera högkvalitativa lösningar och möta våra kunders behov, är det avgörande att vi utökar våra team med engagerade och kompetenta medarbetare, säger Daniel Hummel, Managing Director, CBRE Advisory.

Under augusti anställdes flertalet nya medarbetare:

• Johan Rydholm, Associate, Valuation Advisory Services

• Frida Moss, Property Manager, Property Management

• Moa Appelfeldt, Junior Financial Controller, Property Management

• Nora Lindqvist, Analyst, Valuation Advisory Services

• Ellen Schirén, Intern, Capital Markets

Dessutom rekrytearde bolaget nyligen Maryrose David som anslöt som ny Head of Research, CBRE Sweden.