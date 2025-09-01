Bolag

Causey Westling etablerar Corporate Finance

Karl-Magnus Sahlén och Paul Causey. Bild: Evelina Carborn
Av: Redaktionen
Skattebyrån Causey Westling stärker sitt erbjudande genom att rekrytera Karl-Magnus Sahlén till rollen som Director Corporate Finance. Han får ansvaret att etablera och utveckla Causey Westlings nya tjänsteområde Corporate Finance, med fokus på finansiell rådgivning i transaktioner på både köp- och säljsidan.

Karl-Magnus Sahl´wn kommer närmast från Unibail-Rodamco-Westfield (URW), en av Europas ledande fastighetsaktörer, där han varit ansvarig för transaktioner i Sverige, Danmark och Nederländerna. Dessförinnan arbetade han på EY, med inriktning på momsrådgivning.

– Karl-Magnus kombinerar en djup förståelse för affärens drivkrafter med lång erfarenhet från internationella transaktioner. Att han själv suttit på ägarsidan gör att han verkligen kan sätta sig in i våra kunders perspektiv och utmaningar. När vi adderar hans kompetens till vår redan starka fastighets- och skatteexpertis kan vi erbjuda en heltäckande och värdeskapande transaktionsrådgivning – något som våra kunder länge efterfrågat och som nu blir verklighet. Vi kommer dessutom att fortsätta rekrytera för att bygga ett starkt team inom Corporate Finance och ytterligare stärka vårt erbjudande, säger Paul Causey, vd på Causey Westling.

– Jag ser fram emot att få bygga upp Corporate Finance-erbjudandet hos Causey Westling och bidra med min erfarenhet från både transaktionsmarknaden och rådgivningssidan. Det känns spännande att få vara med och bredda byråns tjänsteutbud, säger Karl-Magnus Sahlén.

