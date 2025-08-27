Catarina Ekberg blir ny vd för Stena Fastigheter Malmö 

Catarina Ekberg är ny vd för Stena Fastigheter Malmö från den 1 oktober. Catarina Ekberg har en gedigen bakgrund inom bygg- och fastighetsbranschen med över 15 års erfarenhet från ledande befattningar. Senast kommer hon från rollen som distriktschef på Skanska, där hon haft det övergripande ansvaret för distriktets resultat, mål och strategier, med ett starkt fokus på hållbarhet och klimatneutralitet.

Innan detta var Catarina Ekberg chef för projektutveckling på Ica Fastigheter, med ansvar för den nationella utvecklingen av handelsplatser och samarbetade med både kommuner och privata aktörer. Hon har även varit senior rådgivare på Svefa med fokus på strategisk rådgivning och projektledning inom fastighetsutveckling, samt haft andra roller inom transaktion, affärsutveckling och finansiering på bland annat DAL Nordic Finance AB, RL Nordic AB och Royal Bank of Scotland plc. Stena Fastigheter skriver i sitt pressmeddelande att Catarina Ekberg genom hela karriären utmärkt sig genom sitt starka ledarskap, sin kommunikativa förmåga och sitt engagemang för hållbar samhällsutveckling.

– Vi är mycket glada att välkomna Catarina Ekberg som ny vd för vårt bolag i Malmö. Med sin breda erfarenhet och sitt starka engagemang för hållbar stadsutveckling kommer hon att bli en viktig kraft i vårt fortsatta arbete för att skapa trygga och attraktiva miljöer för våra kunder och samarbetspartners, säger Cecilia Fasth, vd och koncernchef för Stena Fastigheter.

– Det känns inspirerande att få förtroendet att leda Stena Fastigheter Malmö. Jag ser fram emot att tillsammans med teamet fortsätta utveckla våra fastigheter och kvarter, med fokus på långsiktighet, hållbarhet och nära relationer till våra kunder och samarbetspartners. Att få bidra till Öresundsregionens utveckling känns väldigt meningsfullt och jag ser verkligen fram emot att börja den 1 oktober, säger Catarina Ekberg, tillträdande vd för Stena Fastigheter Malmö.