Carlstedt Arkitekter utvidgar teamet i Nyköping

Carlstedt Arkitekter fortsätter att växa i Sörmland och anställer Christian Hemning som affärsansvarig för fastighetsutveckling på kontoret i Nyköping. Christian Hemning har lång erfarenhet av bostadsprojekt och arbete i tidiga skeden.

– Vi upplever en större efterfrågan från fastighetsägare på utveckling av fastigheter och stöd i tidiga skeden. Med Christian får vi en arkitekt som inte bara har erfarenhet, utan också drivkraften att hitta möjligheter tillsammans med fastighetsägare. Det stärker både oss och våra samarbeten här i Nyköping, säger Nini Foyn, kontorschef på Nyköpingskontoret.

– Det är i de tidiga skedena som viktiga besluten tas. Jag tycker det är roligt att jobba nära fastighetsägare och tillsammans förverkliga kundens vision och affär. Att få vara en del av teamet på Carlstedt Arkitekter och bidra till utvecklingen av Nyköping och Sörmland känns roligt och utmanande, säger Christian Hemning.