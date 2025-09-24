Byggpartner och Ecodatacenter bygger datahallar i Kvarnsveden

Byggpartner, en del av Byggpartnergruppen, inleder nu ett flerårigt samverkansprojekt med Ecodatacenter för nästa generations hållbara högpresterande datacenter i Kvarnsveden.

Det tidigare pappersbruket Kvarnsveden i Borlänge kommer de närmaste åren att bli en av regionens största byggarbetsplatser, när Byggpartner och Ecodatacenter uppför en toppmodern anläggning över mer än 20 hektar. Regionens industriella arv och platsens rikliga tillgång på kraft gör den väl lämpad för datacenterverksamhet.

Byggpartner och Ecodatacenter har skrivit ett långsiktigt samverkansavtal om att bygga ett flertal datahallar över tid. Den aktuella ordern gäller en datahall, markarbeten för kommande hallar samt infrastruktur för kraftöverföring och redundans.

Kvarnsveden-sajten byggs enligt ett koncept som parterna har utvecklat sedan samarbetet inleddes 2018. I likhet med sajten i Falun kommer datahallarna i Kvarnsveden att byggas med trästomme och till största del med arbetskraft och kunnande från det lokala och regionala näringslivet.

– Vi är oerhört stolta över samarbetet med Ecodatacenter. Byggpartner är med och skapar en ny global standard för högpresterande, hållbara datacenter – och vi bygger dem med trä från vårt närområde, säger Johan Karlsson, vd för Byggpartner.

Projekten på Kvarnsveden öppnar stora möjligheter för regionen Falun-Borlänge och stärker Dalarnas position inom avancerad digital infrastruktur. För Byggpartner innebär samarbetet med Ecodatacenter en kontinuerlig kompetensutveckling som ytterligare stärker bolagets förmåga att bygga storskaliga industriprojekt.

– Byggpartner är en stark bidragande faktor till att vi har satt Dalarna på världskartan som en plats för banbrytande datacenterdesign och hållbar konstruktion. Den kunskap och det lärande vi byggt upp genom åren har lagt grunden till ett regionalt ekosystem som nu växer vidare i Borlänge. Genom vår satsning befäster vi Dalarna som en ledande kraft inom storskalig och avancerad digital infrastruktur – och som en motor för framtidens AI-utveckling, säger Ecodatacenters vd Peter Michelson.

Byggandet av den första hallen har avropats till ett ordervärde av drygt 800 miljoner kronor. Markarbeten har inletts och den första etappen beräknas vara färdig i mitten av 2027.