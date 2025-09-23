Byggnads stämmer litauiskt bolag på över 100 miljoner kronor

Byggnads stämmer det litauiska ställningsbolaget Global Scaffolders UAB på totalt 107,8 miljoner kronor. Företaget har under flera år varit ett av landets största företag inom ställningsbranschen och har bland annat arbetat vid Västlänken, förbifart Stockholm, kärnkraftverket i Oskarshamn och flera stora industrisatsningar i norra Sverige.

Byggnads granskning av bolaget visar att arbetstagarna under flera år har fått lön för 40-timmarsveckor. Men i själva verket har de arbetat tio timmar per dag, måndag till lördag. På så sätt har företaget tjänat miljoner på utebliven lön, övertidsersättning, helglön och flera andra ersättningar som arbetstagarna haft rätt till.

– Det här är typexemplet på ett företag som ska bort från våra arbetsplatser. Bolaget har medvetet brutit mot kollektivavtalet och på så sätt tjänat enorma summor. Man har lurat sina anställda och konkurrerat ut seriösa företag som följt lagar och regler, säger Emil Persson, Byggnads avtalssekreterare.

Företaget har anlitats av nästan samtliga stora ställningsföretag och varit verksamma på några av landets största arbetsplatser, inte sällan bekostade med skattepengar. Byggnads vill nu att både huvudentreprenörer och beställare tar ett större ansvar för att kontrollera företagen som verkar på deras arbetsplatser.

– Systemet läcker som ett såll och Byggnads kan inte ensamma städa upp i den här branschen. Beställare och huvudentreprenörer måste ta ett större ansvar. Står det i kontraktet att arbetstagarna ska jobba 40 timmar i veckan, men arbetsplatsen kryllar av folk varje lördag – ja, då är det väl klart som fan att det är något som är fel, säger Emil Persson.

Företaget har också undanhållit stora summor i uteblivna skatter och sociala avgifter. Byggnads har lämnat över alla uppgifter till myndigheterna för vidare hantering.