Bygglov för Hitachis nya kontor på Finnslätten

Under torsdagens byggnadsnämnd togs bland annat beslut om bygglov för Hitachi Energys nya kontor på Finnslätten.

Det nya kontoret ska innehålla företagets alla verksamheter under ett tak inom områdena forskning, utveckling, kontor och fabrik och planeras byggas i södra delen av Finnslätten. Den nya anläggningen omfattar cirka 40 000 kvadratmeter.

– Finnslätten fortsätter att växa och blir en alltmer attraktiv plats för företagen och deras medarbetare. Det är positivt att Hitachi väljer att bygga sitt kontor här, det stärker hela Västerås, säger Thomas Karlsson, byggnadsnämndens ordförande.

– Vi ser hur Finnslätten omvandlas och blir en ny stadsdel med en blandning av industri- och verksamhetsområden och levande stadsliv med till exempel service och bostäder. När ledande företag fortsätter att välja Västerås och Finnslätten så vet vi att utvecklingen är på rätt väg, säger tillförordnad stadsbyggnadsdirektör Elisabeth Strand Hübinette.