Brunswick och TRS lanserar en plattform för last mile-fastigheter i Sverige

Brunswick Real Estate lanserar nu, tillsammans med kapitalpartnern Teacher Retirement System of Texas, fastighetsbolaget Enreal AB. Bolaget ska fokusera på last mile- och lätt industrifastigheter i Sveriges största städer.

Enreal etableras mot bakgrund av de strukturella förändringar som på senare år har präglat logistik- och lättindustrisegmentet. Efterfrågan på moderna, energieffektiva fastigheter i attraktiva lägen fortsätter att öka samtidigt som utbudet är begränsat. Denna obalans skapar möjligheter för långsiktigt värdeskapande kombinerat med stabila hyresintäkter.

För närvarande omfattar Enreals portfölj tio fastigheter om totalt cirka 20 000 kvadratmeter uthyrbar area, belägna i några av Storstockholms mest attraktiva lägen för last mile och lätt industri samt centrala Uppsala. Bolaget fokuserar på välbelägna fastigheter med goda transportförbindelser och potential att stärka hållbarhetsprofilen. Enreal kommer att integrera innovativa energilösningar för att höja energieffektiviteten och minska miljöpåverkan i hela portföljen.

– Vi är stolta över att välkomna TRS, en av världens största pensionsfonder, som ny kapitalpartner till Brunswick och att tillsammans lansera Enreal. Med Enreal ser vi en tydlig möjlighet att utveckla och förbättra ett av fastighetsmarknadens mest eftertraktade segment. Genom ett antal förvärv har vi under våren skapat en portfölj med fastigheter i strategiska lägen, och med flera pågående starka dialoger ser vi fram emot att fortsätta växa bolaget, säger David Hävermark, CIO och Partner på Brunswick.