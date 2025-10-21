Brunswick lanserar nya bostadsbolaget Lynea

Brunswick Real Estate lanserar Lynea, ett bolag med fokus på att äga och förvalta nyproducerade småhus som hyresrätter i Storstockholm.

En majoritet av hushållen i Sveriges större städer uttrycker en preferens för småhusboende, men utbudet är begränsat. Som svar på denna obalans etableras Lynea för att möjliggöra för fler att kunna bo i moderna småhus med hög standard.

Lyneas hus är under uppförande i förorter och trädgårdsstäder inom Storstockholm med goda kommunikationer och närhet till service, skolor och natur. Husen byggs i trä, förses med moderna planlösningar över två våningar, högkvalitativa vitvaror och byggs för att bli miljöcertifierade enligt Svanen.

De två första projekten omfattar 100 bostäder i Sigtuna och Upplands-Bro, med planerad inflyttning från mars 2026. Projekten utvecklas av Blooc, en väletablerad bostadsutvecklare med fokus på småhus i trädgårdsstäder inom Derome-gruppen. Utöver de 100 bostäderna i de två initiala projekten har Lynea och Blooc även kommit överens om att tillsammans uppföra ytterligare cirka 120 bostäder med inflyttning under 2026 och 2027.

Med Brunswick som initiativtagare och delägare, och med fastighetsfonder förvaltade av Blackstone som dess kapitalpartner, är ambitionen att bygga upp en långsiktig portfölj och etablera Lynea som en stabil aktör på den svenska hyresmarknaden.

– Lanseringen av Lynea är en del av vår strategi för att öka bostadsutbudet och möta efterfrågan på moderna och energieffektiva hyresradhus i förortsområden. Vi ser fram emot att utveckla och expandera portföljen, säger Patrik Andersson, vd på Brunswick Real Estate.

– Sedan 2011 har vi förverkligat radhusdrömmar för barnfamiljer. Hittills har vi erbjudit bostäder i ägande- och bostadsrättsform, men vi ser nu en möjlighet att bredda vårt erbjudande till hyresradhus i partnerskap med Lynea, säger Stefan Gustavsson, vd på Blooc.

– Det känns givande att bidra till bostadsutbudet genom att diversifiera marknaden med en innovativ produkt för hyresradhus. Husen byggs i trä, miljöcertifieras och erbjuder moderna, energieffektiva boenden som stödjer en grönare framtid, säger Henrik Svahn, vd på Derome Husproduktion.