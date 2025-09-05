Bostadspriserna stod still i augusti

Under augusti var priserna på såväl bostadsrätter som villor i det närmaste oförändrade. Även prisutvecklingen senaste 12 månaderna visar på i det närmaste oförändrade priser, det vill säga att priserna nu ligger på samma nivå som förra sommaren. Det visar den senaste månadens mätning från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

– I augusti var det oförändrade priser i Storgöteborg, centrala Stockholm och centrala Göteborg. I Stormalmö gick priserna upp med närmare +1% medan de backade med nära -1% i centrala Malmö och i Storstockholm. Prisutvecklingen på årsbasis varierar från oförändrade priser i Storstockholm och centrala Göteborg till som mest en prisökning på +3,5% i Stormalmö, säger Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

– Priserna på villor i augusti var närapå oförändrade i Storgöteborg och i Stormalmö medan de backade med -1,5% i Storstockholm. När det gäller prisutvecklingen på årsbasis varierar den från +1,5% i Stormalmö till -0,8% i Storstockholm, säger Hans Flink.

Marknaden

– Under augusti såldes 13.800 bostäder, vilket är på samma nivå som augusti förra året. Av dessa var 8.900 bostadsrätter och 4.900 villor. Just villaförsäljningen har varit särskilt stor i både juli och augusti där rekordantal har nåtts för respektive månad. Totalt under perioden januari-augusti såldes 109.300 bostäder, en ökning med +4% jämfört med samma period föregående år, avslutar Hans Flink.

– Förutsättningarna för köpare är nu bättre än på länge, med lägre räntor och stigande reala inkomster. Det syns i försäljningsvolymerna, men många hushåll är både selektiva och försiktiga vilket i kombination med ett högt utbud håller ner prisutvecklingen, säger Oskar Öholm, vd på Mäklarsamfundet.