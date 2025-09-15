Bostadsmarknaden svalnade i augusti

Temperaturen på den svenska bostadsmarknaden föll något i augusti enligt SBAB/Booli:s indikator Bomarknadstempen. Nedgången förklaras främst av längre försäljningstider och ett svagare läge för hus, medan lägenhetsmarknaden fortsatt är kall trots en marginell förbättring.

Stockholms innerstad sticker ut med en normal temperatur, medan övriga delar av landet ligger klart under det historiska snittet.

– Det är bara att konstatera att det, i likhet med svensk ekonomi i stort, inte riktigt vill ta fart på bostadsmarknaden, trots stigande realinkomster och lägre bolåneräntor än tidigare. Det är fortfarande långt kvar till mer normala temperaturer med undantag för i Stockholms innerstadsområde. En orolig omvärld och den osäkerhet det skapar kring den ekonomiska utvecklingen framöver, påverkar troligen även aktiviteten på bostadsmarknaden och köplusten, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.