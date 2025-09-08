Bonava startar sitt första bostadsprojekt i Luleå

Bonava etablerar sig i Luleå och tar därmed steget in i en ny stad. I Kronandalen planerar Bonava för flera bostadsprojekt där den första etappen består av 32 parhus och radhus. Försäljningen inleds i september 2025 och inflyttning sker under våren 2027.

– Kronandalen blir det första området i Luleå vi ska bygga på, vilket känns både roligt och spännande. Vi tror mycket på Luleå och ser ett stort bostadsbehov, särskilt kopplat till de gröna industrisatsningarna som sker här och i närområdet. Att etablera oss här är ett strategiskt val, säger Michael Björklund, vd Bonava Sverige.

Visionen för området är att skapa hållbara hem och sociala grannskap. Här planeras Svanenmärkta radhus och flerbostadshus som främjar ett aktivt liv nära naturen. I närområdet finns skidbackar, motionsspår och utegym. Origoparken och Träffparken ligger alldeles intill och Luleå centrum nås på 10 minuter med cykel.

Först ut är grannskapet Termosen som omfattar 32 bostadsrätter i form av parhus och radhus på 104–122 kvadratmeter. Här erbjuds trygga och trivsamma boendemiljöer med en grönskande innergård samt gemensamhetshus med verkstad och vallabod för skidintresserade. I närliggande kvarter planerar Bonava även flerbostadshus i kommande etapper.

Efter många års bostadsutveckling i Umeå, där Bonava varit en av de mest aktiva privata bostadsutvecklarna, blir Termosen även Bonavas första småhusprojekt i norra Sverige. Med nära 1500 småhus byggda under de senaste tio åren är Bonava en av Sveriges största utvecklare av småhusområden. Att bygga småhus går relativt snabbt – från sex månader i byggtid från stomresning till inflyttning. Det finns en stor potential i att möta det ökande bostadsbehovet med hållbara och attraktiva småhusområden.

Bonava har nyligen även utsetts till en av två ankarbyggaktörer i Hertsöheden, Luleås nya stadsdel, där cirka 650 bostäder planeras i första etappen.