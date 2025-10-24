Bonava ökar rörelseresultatet 

Bostadsutvecklaren Bonava redovisar ökad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökar också.

– Vi följer vår plan för kontrollerad tillväxt. Vi fortsätter att öka produktionsstarterna samtidigt som vi bibehåller en god försäljningsgrad och en stabil finansiell ställning. Med god projektstyrning och lägre omkostnader förbättrar vi resultat och lönsamhet väsentligt, säger vd och koncernchef Peter Wallin.

Tredje kvartalet, juli – september 2025:

Nettoomsättningen uppgick till 2 167 (1 978) MSEK

Den operativa bruttomarginalen uppgick till 13,8 (10,9) procent

Det operativa rörelseresultatet uppgick till 148 (54) MSEK och den operativa rörelsemarginalen var 6,8 (2,7) procent

Nettoomsättningen enligt IFRS uppgick till 1 201 (1 431) MSEK och rörelseresultatet uppgick till -28 (-258) MSEK

Operativt kassaflöde uppgick till 140 (489) MSEK

Kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till 67 (335) MSEK

Resultat per aktie enligt IFRS, före och efter utspädning, uppgick till -0,36 (-1,23) SEK

Antal sålda bostäder konsument uppgick till 456 (435)

Antal sålda bostäder investerare uppgick till 0 (89)

Antal produktionsstartade bostäder konsument uppgick till 708 (322)

Antal produktionsstartade bostäder investerare uppgick till 0 (89)

Nio månader, januari – september 2025:

Nettoomsättningen uppgick till 5 615 (5 909) MSEK

Den operativa bruttomarginalen uppgick till 13,5 (10,6) procent

Det operativa rörelseresultatet uppgick till 291 (143) MSEK och den operativa rörelsemarginalen var 5,2 (2,4) procent

Nettoomsättningen enligt IFRS uppgick till 4 473 (5 050) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 24 (-266) MSEK

Operativt kassaflöde uppgick till 455 (1 001) MSEK

Kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -59 (160) MSEK

Resultat per aktie enligt IFRS, före och efter utspädning, uppgick till -0,99 (-2,55) SEK

Antal sålda bostäder konsument uppgick till 1 246 (1 137)

Antal sålda bostäder investerare uppgick till 231 (89)

Antal produktionsstartade bostäder konsument uppgick till 1 542 (945)

Antal produktionsstartade bostäder investerare uppgick till 231 (89)

– Återhämtningen i marknaden går långsammare än förväntat då geopolitiska utmaningar påverkar negativt. Stärkta disponibla inkomster hos hushållen och sänkta styrräntor ger dock goda förutsättningar framåt, säger Peter Wallin.