Bonava och SBP Kredit i samarbete i Linköping

SBP Kredit och Bonava har inlett ett samarbete för finansieringen av den andra etappen i Kvarteret Kryddan, beläget i Södra Ekkällan i Linköping. Samarbetet avser byggnadskreditiv för att möjliggöra byggstarten för 52 bostadsrättslägenheter.

– Det känns bra att vi nu kan ta nästa steg i utvecklingen av vårt populära grannskap Kryddan i Södra Ekkällan. Vi ser fram emot att fortsätta bidra till att skapa attraktiva bostäder i Linköping, säger Carl Almesåker Nennefors, Projektchef på Bonava.

Med sina 900 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Lettland, Estland och Litauen. Bolaget har hittills uppfört uppåt 40 000 hem och hade 2024 en nettoomsättning om cirka 8 miljarder kronor. Bonavas aktier och gröna obligation är noterade på Nasdaq Stockholm.

– Vi är glada över att kunna bidra till att kvarteret Kryddan fortsätter att utvecklas. Bonavas vision om att skapa hållbara och trivsamma grannskap ligger helt i linje med vår ambition på SBP att möjliggöra långsiktig fastighetsutveckling i Sverige, säger Anna Persson, Kundansvarig på SBP Kredit.