Besvikelse för byggbranschen att höjda rot-avdraget inte förlängs

Regeringen presenterade idag budgetpropositionen för 2026.

– Budgeten innehåller flera positiva inslag som stärker företagens konkurrenskraft och möjligheter till omställning. Regeringens beslut att inte förlänga det tillfälligt höjda rot-avdraget är dock en besvikelse för byggbranschen, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Byggföretagen välkomnar särskilt sänkta arbetsgivaravgifter för unga, betydande förenklingar av 3:12-regelverket och att klimatklivet lever vidare i form av stöd till exempelvis laddinfrastruktur.

– Byggbranschen behöver fler killar och tjejer ute på arbetsplatserna. Sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga kommer att underlätta för våra medlemsföretag när de anställer lärlingar och bidra till den långsiktiga kompetensförsörjningen, säger Tanja Rasmusson.

Samtidigt är Byggföretagen mycket kritiska till att det tillfälligt höjda ROT-avdraget inte förlängs efter årsskiftet.

– Rot-avdraget stöttar lokalt företagande och motverkar svartarbete. Under sommarmånaderna skapade 500 000 godkända rot-avdrag renoveringsfeber i hela landet och konkurserna sjönk bland småföretagen. Nu dämpas den aktiviteten i en redan pressad bransch, säger Tanja Rasmusson.

Den sänkta arbetsgivaravgiften för 18-23-åringar kommer att gälla under perioden 1 april 2026 till 30 september 2027.