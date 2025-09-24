Bahnhof lägger ned Elementica – satsar på bunker i Göteborg

Bredbandsoperatören Bahnhof satsar på ett nytt säkert datacenter, Bahnhof Bunker, som byggs i ett 6 000 kvadratmeter stort bergrum i centrala Göteborg. Projektet ersätter det tidigare planerade Elementica och beräknas stå klart 2026, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Nu tar Bahnhof ett avgörande steg mot nästa generations säkra datacenter. I Göteborg bygger de en digital fästning insprängd i berget, skapad för att stå emot dagens och framtidens hot som de kallar för Bahnhof Bunker.

Bunkern byggs djupt under marken i centrala Göteborg, omsluten av granit och gnejs. Ett bergrum på 6 000 kvadratmeter, särskilt utformat för att driva avancerad nätinfrastruktur och möta AI-teknologins snabbt växande behov av beräkningskraft, skriver Bahnhof vidare.

Anläggningen konstrueras för att kunna stå emot extrema påfrestningar enligt militär standard, och är öppen för såväl offentliga som privata aktörer med höga krav på säkerhet och tillgänglighet.

Med etableringen av Bahnhof Bunker avvecklas samtidigt projektet Elementica. Världen ser i dag helt annorlunda ut än när Elementica först planerades. Europa präglas nu av fullskaligt krig – med fientliga grannar både i öst och väst – och vårt fokus riktas därför mot att bygga den infrastruktur som framtiden kräver, skriver Bahnhof.

– Vi har lärt oss mycket av Elementica, men framtiden ligger under jord. Bahnhof Bunker är helt enkelt svaret på den tid vi lever i, säger Jon Karlung, vd på Bahnhof.

Bygget av Bahnhof Bunker påbörjades nu i september, med öppning 2026.