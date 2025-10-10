Atrium Ljungberg ökar driftnettot

Driftnetto, hyresintäkter och förvaltningsresultat uppåt för Atrium Ljungberg under tredje kvartalet.

Januari–september 2025:

Hyresintäkterna uppgick till 2 197 mkr (2 249) – varav jämförbart bestånd ökade med 2,2% (4,3).



uppgick till 2 197 mkr (2 249) – varav jämförbart bestånd ökade med 2,2% (4,3). Driftöverskottet uppgick till 1 594 mkr (1 634) – varav jämförbart bestånd ökade med 2,6% (5,3).



uppgick till 1 594 mkr (1 634) – varav jämförbart bestånd ökade med 2,6% (5,3). Projekt- och entreprenadomsättningen uppgick till 294 mkr (366) och bruttoresultatet till 5 mkr (2).



uppgick till 294 mkr (366) och bruttoresultatet till 5 mkr (2). Förvaltningsresultatet uppgick till 997 mkr (1 110), motsvarande 1,58 kr/aktie (1,76).



uppgick till 997 mkr (1 110), motsvarande 1,58 kr/aktie (1,76). Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 280 mkr (29) varav projektvinster uppgick till 105 mkr (0). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -223 mkr (-477).



uppgick till 280 mkr (29) varav projektvinster uppgick till 105 mkr (0). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -223 mkr (-477). Periodens resultat uppgick till 840 mkr (614), motsvarande 1,33 kr/aktie (0,97).



uppgick till 840 mkr (614), motsvarande 1,33 kr/aktie (0,97). Nettouthyrningen för perioden uppgick till 16 mkr (118), varav bolaget sagt upp – 7 mkr (-25) för avflyttning inför kommande projekt.



för perioden uppgick till 16 mkr (118), varav bolaget sagt upp – 7 mkr (-25) för avflyttning inför kommande projekt. Periodens investeringar uppgick till 2 077 mkr (1 559) varav 86 mkr (0) avser förvärvade fastigheter, medan fastighetsförsäljningar uppgick till 0 mkr (2 148).



uppgick till 2 077 mkr (1 559) varav 86 mkr (0) avser förvärvade fastigheter, medan fastighetsförsäljningar uppgick till 0 mkr (2 148). Aktiesplit 5:1 genomfördes under andra kvartalet. Jämförelsetal som påverkas av antalet aktier har justerats retroaktivt.

Vd Annica Ånäs kommenterar:

– Vi fortsätter att leverera goda resultat även under det tredje kvartalet, vilket tydligt visar kvaliteten och styrkan i vårt fastighetsbestånd. För januari till september redovisar vi en driftnettotillväxt i jämförbart bestånd om 2,6% och för kvartalet 4,3%, det starkaste kvartalet i år. Våra fastighetskostnader sjunker – ett resultat av vårt fokus på kostnadskontroll, optimerad drift och effektiv förvaltning.