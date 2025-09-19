Atrium Ljungberg fyller upp Hus 26 i Slakthusområdet

I våras öppnade Matateljén i Slakthusområdet i Stockholm. Nu tar krögartrion Henrik Sauer, Anna Klyvare och Filip Sauer tillsammans med kökschefen Anton Olsson nästa steg och lanserar Ateljéns Pizza i grannlokalen. Därmed fylls den sista lokalen i matdestinationen Hus 26 Slakthushallarna.

Ateljéns Pizza öppnar i mars och ska kunna ta emot 120 sittande gäster. Ambitionen är, enligt ett pressmeddelande, att skapa en ölhallskänsla där, precis som på Matateljén, den gastronomiska ambitionen hög är även om det är en helt annan typ av restaurang.

– Vi siktar såklart på att servera Stockholms bästa pizzor. Alla som varit på Ateljéns Pizza i Enskede kommer att känna igen sig vad gäller mat och dryck. Det blir helt enkelt pizza, bärs och vin – även om Ateljéns Pizza i Slakthusområdet kommer att vara något lite extra, säger Henrik Sauer.

Ateljéns Pizza blir den sjunde och sista aktören som ryms i den etablerade matdestinationen Hus 26 Slakthushallarna, granne med Solen, Bar Montan, Hosoi, Afrika, Stockholm Roast och Matateljén.

– Matateljén var ett välkommet tillskott till Slakthushallarna och vi är väldigt glada att de nu bygger vidare med Ateljéns Pizza. Hela Hus 26 Slakthushallarna blir nu fyllt med fantastiska mat- och dryckesupplevelser. Det är en noga handplockad mix av aktörer som alla har en passion för det de gör och som tillsammans skapar något helt unikt – inte bara i Slakthusområdet utan i hela Stockholm, säger Mattias Roussakoff, Leasing Manager Food & Beverage på Atrium Ljungberg.