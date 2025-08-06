Arrowstreet dyker upp som publik blankare i Sagax

Arrowstreet Capital har dykt upp som publik blankare i Sagax. Den Bostonbaserade kvantförvaltaren har per den 4 augusti en blankning motsvarande 0,5 procent av aktierna, det rapporterar nyhetsbyrån Finwire.

Den totala blankningen i Sagax uppgår därmed till 2,21 procent, bolaget är därmed det tionde mest blankade fastighetsbolaget på börsen. I Finansinspektionens register syns blankningar som är större än 0,5 procent av kapitalet, men alla kortningar som är större än 0,1 procent ska anmälas till myndigheten och ingår i den totala blankningssiffran, det skriver Finwire.

Nedan kan du se en lista med de fem mest blankade bygg- och fastighetsaktierna på börsen.

1. SBB – 12,7 procent

2. Castellum – 7,26 procent

3. Fabege – 5,77 procent

4. JM – 5,49 procent

5. Catena – 3,98 procent

Källa: allaaktier.se