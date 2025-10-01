Anton Blidhem förstärker Hagabacken

Hagabacken har rekryterat Anton Blidhem till rollen som regionchef med ansvar för koncernens fastighetsförvaltning i södra och mellersta Sverige. Utöver det regionala ansvaret kommer Anton Blidhem även att samordna all fastighetsförvaltning inom Hagabacken-koncernen med fokus på att etablera enhetliga arbetsprocesser, arbetssätt och dokumentation.

Anton Blidhem har en omfattande erfarenhet inom fastighetsförvaltning. Han kommer närmast från Prinsens Lager och har tidigare arbetat på Mileway och Ankarhagen. Med sin gedigna bakgrund och kompetens blir han en viktig resurs i arbetet med att utveckla, stärka och vidareutveckla Hagabackens förvaltningsverksamhet.

– Vi är mycket glada att välkomna Anton till vårt team. Hans långa erfarenhet inom branschen och hans förmåga att kombinera strategiskt tänkande med operativt genomförande gör honom till en viktig person i vår fortsatta satsning på att utveckla och effektivisera förvaltningsorganisationen. Vi är övertygade om att Anton, med sin kompetens och sitt engagemang, kommer att bidra till att skapa långsiktigt värde för både våra investerare och hyresgäster, säger Oscar Lekander, vd på Hagabacken.

– Det känns väldigt inspirerande att få arbeta med Hagabacken och jag ser fram emot att vara en del av Hagabacken-koncernens framtida utveckling och att få bidra till bolagets fortsatta framgångar, säger Anton Blidhem.