Anna Alsborger som slutar som fastighetsdirektör på Akademiska Hus. Christian Jönsson tar över rollen som fastighetsdirektör på Akademiska Hus. Han är sedan tidigare direktör för Teknik & Service i bolaget, vilket innebär att han framöver kommer att leda arbetet inom båda enheterna.



Christian Jönsson tillträder som fastighetsdirektör den 1 december och kommer även fortsättningsvis att ingå i Akademiska Hus företagsledning. Han är utbildad inom fastighetsföretagande och har i över 20 år arbetat på Akademiska Hus i flera olika chefsroller. Sedan mars 2025 är han direktör för Teknik & Service.

– Genom att Christian nu blir direktör för två av våra linjeenheter säkerställer vi att kopplingen mellan Fastighet och Teknik & Service stärks. Det i sin tur kommer att bidra till en bättre och mer samlad helhetsleverans till Akademiska Hus kunder. Med sitt kloka ledarskap och gedigna förståelse för vår verksamhet och affär är Christian rätt person att driva utvecklingen inom båda enheterna framåt, säger Caroline Arehult, vd för Akademiska Hus.

– Vi ska bygga vidare på styrkorna i respektive enhet, men med ett tätare samarbete, gemensamma mål och en effektivare ledningsstruktur. Det här är en förändring som gör oss starkare tillsammans och ger våra kunder en ännu bättre vardag på campus. Jag ser mycket fram emot den fortsatta resan, säger Christian Jönsson.