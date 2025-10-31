Andreas Carlson besöker småhusproducenter

I dag besöker infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson tillsammans med egnahemskommissionär Stefan Attefall småhusproducenter i Eksjö och Myresjö. Minnistern och kommissionären kommer bland annat att prata om marknadsläget och arbetet för ökat småhusbyggande.

Besöket kommer bland annat att inbegripa samtal om marknadsläget och om regeringens och egnahemskommissionärens arbete för ökat småhusbyggande. Övriga deltagare under besöket inkluderar Trähusnätverkets medlemmar i området, landshövdingen i Jönköpings län Brittis Benzler samt lokala politiker.