Anders Brattwall ny regionchef Sydväst på Forsen

Forsen stärker sin närvaro i södra Sverige genom att rekrytera Anders Brattwall som ny regionchef för region Sydväst. Rekryteringen är, enligt Forsen, ett strategiskt steg i bolagets nationella tillväxtresa och stärker positionen i Sydväst. Han tillträder den 8 december och blir samtidigt en del av bolagsledningen.

Anders Brattwall kommer närmast från rollen som koncernchef för Treeco Group, en företagsgrupp med marknadsledande bolag inom grön infrastruktur i Sverige och Danmark. Han har tidigare haft ledande befattningar på bland annat WSP och Rejlers. Med en civilingenjörsexamen i miljö- & energiteknik och över 20 års erfarenhet inom samhällsbyggnad, förändringsledning och affärsutveckling har Anders Brattwall etablerat ett starkt renommé i branschen. Hans bakgrund spänner från konsultverksamhet och anläggningsprojekt till exekutivt ledarskap, vilket ger honom en unik kombination av djup branschkunskap och tydligt ledarskap.

– Anders har en strategisk höjd och ett affärsdriv som går hand i hand med våra värderingar. Hans förmåga att bygga team, driva lönsamhet och samtidigt utveckla kultur är precis vad vi behöver för att ta nästa steg i Sydväst, säger Annika Selin, vd och koncernchef på Forsen.

– Forsen står för något jag verkligen tror på. Här kombineras en tydlig värdegrund med affärsmässighet och samhällsansvar. Jag ser fram emot att leda region Sydväst och tillsammans med kollegor och kunder skapa en stark kultur, driva affärsutveckling och bygga team som gör skillnad både i våra projekt och i samhället, säger Anders Brattwall.