AMF Fastigheter lanserar verktyg för minskat klimatavtryck

Klimatvisaren ska bana väg för mer hållbara lokalanpassningar genom att sprida kunskap och öka medvetenheten. Det visuella verktyget, som används i samtal med hyresgäster som står inför en lokalanpassning, är både enkelt och lekfullt men baseras på gedigna klimatberäkningar från flertalet projekt.

För många fastighetsbolag är det byggprojekten som står för det största klimatavtrycket. De inkluderar lokalanpassningar, då kontors- och butikslokaler byggs om för att anpassas för nya verksamheter och hyresgäster. AMF Fastigheter genomför ca ett hundratal lokalanpassningar årligen och i fjol ledde dessa till ett uppsläpp på ca 1470 ton. Ett systematiskt arbete för att minska klimatavtrycket vid lokalanpassningar har bidragit till en nedgång, men ytterligare minskning är nödvändig. Ett bredare angreppssätt och en ökad kunskap vid alla typer av byggprojekt krävs för att få till beteendeförändringar som kan ge en större effekt.

Det är här Klimatvisaren kommer in. Klimatvisaren syftar till att minska påverkan i varje enskilt projekt, och bidrar samtidigt till ett av AMF Fastigheters övergripande klimatmål – att minska Scope 3-utsläppen per kvadratmeter med 67 procent.

– Att sänka CO₂-utsläppen handlar inte bara om våra egna val, utan också om att föra en dialog med våra hyresgäster för att tillsammans hitta de bästa lösningarna. Genom Klimatvisaren gör vi den osynliga koldioxidgasen synlig genom att visa hur man relativt enkelt kan minska sina utsläpp vid en ombyggnation, säger Sarah Isaksson, hållbarhetschef på AMF Fastigheter.

Klimatvisaren gör klimatpåverkan i en lokalanpassning konkret genom att visa vilka av hyresgästens materialval som har störst klimatpåverkan, men utan att använda siffror som ofta är svåra att relatera till. I stället visualiserar Klimatvisaren klimatpåverkan som en form, där varje material tar mer eller mindre plats beroende på dess utsläpp.

AMF Fastigheter smyglanserade Klimatvisaren under våren. Verktyget kommer att användas i hyresgästdialoger framåt, bland andra av uthyrare, fastighets- och centrumchefer och projektansvariga, som alla har kontakt med hyresgästen i ett tidigt skede av samarbetet.

Vad är Klimatvisaren

Klimatvisaren är en visuell modell över de åtta materialval som hyresgästen påverkar och som har störst klimatpåverkan i en lokalanpassning. De är golv, väggar, undertak, armaturer, dörrar, WC, pentry och glaspartier. Med hjälp av Klimatvisaren kan hyresgäster, arkitekter och leverantörer enkelt se hur klimatpåverkan kan sänkas om befintligt material i stället återbrukas eller om ett mer hållbart material väljs. Modellen är grafiskt enkel och lekfull, och kan nästan liknas vid en pappersloppa, men baseras på gedigna klimatberäkningar från en stor mängd projekt.

– Vi gör klimatberäkningar i alla våra byggprojekt, större stadsutvecklingsprojekt likväl som mindre lokalanpassningar. Vi har därför väldigt god insyn i varje projekts klimatpåverkan och vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska den, men för att minska utsläppen ytterligare behöver vi samarbeta både inom den egna organisationen och med våra hyresgäster, säger Michael Eskils, Klimatstrateg på AMF Fastigheter.

AMF Fastigheter följer regelmässigt upp klimatutfallet vid varje lokalanpassning, därmed kan även hyresgästen ta del av resultatet och redovisa klimatpåverkan från projektet i sin hållbarhetsrapport.