ALM Equitys klimatmål godkända av Science Based Targets initiative

ALM Equity AB har fått sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative, SBTi. Godkännandet innebär att bolagets klimatmål är i linje med de senaste klimatvetenskapliga kraven för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader enligt Parisavtalet.

Ansökan har utgått från SBTi:s sektorspecifika standard för bygg- och fastighetsbranschen, vilket innebär en granskning av klimatbokslut och bolagets klimatambition.

Genom klimatmålen åtar ALM Equity sig att minska växthusgasutsläppen från driften i förvaltning med 45 procent per kvadratmeter till år 2030, med 2024 som basår. Man ska också minska växthusgasutsläppen i nyproduktionsprojekt med 40 procent per kvadratmeter till 2030, med 2024 som basår.

Målen omfattar både direkta utsläpp och indirekta utsläpp från bland annat energianvändning och leverantörsledet, samt markrelaterade utsläpp och upptag från bioenergi.

– Vi är stolta över att våra klimatmål nu har validerats av SBTi. Det bekräftar vår ambition om att vara en ansvarstagande samhällsaktör och ligga i framkant i arbetet för att minska klimatpåverkan inom fastighetssektorn. Det är ett högt mål, men ett viktigt steg i vår långsiktiga strategi för att skapa hållbara, resilienta och värdeskapande stadsdelar, säger Thomas Carlsson, vd ALM Equity AB.

Valideringen av klimatmålen innebär även att ALM Equity förbinder sig till att rapportera bolagets utsläpp och framsteg mot målen varje år samt att ompröva och uppdatera målen minst vart femte år, i enlighet med SBTi:s riktlinjer. Det formella godkännandet publiceras på SBTi:s webbplats den 30 oktober 2025.