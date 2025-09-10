Alm Equity byter vd – ökar fokus på bostadsutveckling

Thomas Carlsson utses till ny vd i Alm Equity och Joakim Alm föreslås bli arbetande styrelseordförande vid extra bolagsstämma den 29 september.

Styrelsen i Alm Equity har beslutat att utse Thomas Carlsson, nuvarande vd för dotterbolaget 2XA Entreprenad, till ny vd i koncernen. Nuvarande vd Joakim Alm föreslås vid extra bolagsstämma den 29 september väljas till arbetande styrelseordförande.

Thomas Carlsson har en lång bakgrund inom Alm Equity och har varit vd för 2XA Entreprenad sedan 2018. Han har många års erfarenhet inom entreprenad- och projektverksamhet och har byggt upp 2XA Entreprenad från en intern leverantör inom Alm Equity till en konkurrenskraftig entreprenadverksamhet på 665 mkr omsättning, varav 85 procent från externa kunder (2024). Thomas roll blir att fokusera på det operationella genomförandet och öka samverkan mellan affärsområdena i Alm Equity.

Joakim Alm kommer samtidigt att fortsätta ha en aktiv roll i bolaget med fokus på framåtriktade projekt och förvärv.

Thomas Carlsson tillträder som vd den 1 oktober 2025.

I samband med förändringen samlar Alm Equity alla sina verksamheter till kontoret i Sundbyberg. Bolaget kommer med dessa förändringar att intensifiera sitt fokus på operationell utveckling, affärsutveckling och ökad takt i projektgenomförandet, med fortsatt tyngdpunkt på förvaltningsfastigheter. En tydligare ansvarsfördelning kommer att göras mellan Alm Equitys verksamheter projektutveckling, förvaltning och entreprenad samtidigt som verksamheterna kommer att jobba närmare varandra i syfte att få en effektiv organisation och hög utvecklingstakt av bostäder med kortare ledtider och minskade kostnader.

– Efter nästan 20 år som grundare och vd av Alm Equity ser jag fram emot att kunna lägga allt mitt fokus på investeringar i utvecklingsprojekt för Alm Equity och överlämna det operativa ansvaret till en driven vd som jag har fullt förtroende för. Thomas och jag har arbetat oerhört nära och har stor samsyn i hur vi ska kalkylera och strukturera projekten för Alm Equity. Thomas är både en sann entreprenör och ledare vilket han har bevisat med den framgångsrika resan han har gjort med 2XA Entreprenad och inte minst de senaste åren då han på ett professionellt sätt lyckats navigera i den synnerligen utmanande byggkonjunkturen. Vi kommer fortsatt ha ett nära samarbete där han fullt ut fokuserar på att driva den operationella verksamheten medan jag helhjärtat kan jobba med det jag är bäst på, säger Joakim Alm.

– Jag ser fram emot att leda Alm Equity in i nästa fas. Med ett starkt team och samlade resurser i Sundbyberg kommer vi att kunna öka samarbetet mellan affärsområdena och bli mer effektiva på att realisera vår projektportfölj. Det känns också väldigt bra med Joakims fortsatta starka engagemang och att han nu helt kan koncentrera sig på att hitta våra nya affärer och projekt. Vi har haft ett bra samarbete genom åren och med denna uppdelning drar vi mest nytta av varandras styrkor, säger Thomas Carlsson.

Nuvarande ordförande Maria Wideroth kvarstår som ledamot och kommer att vara vice ordförande i styrelsen.