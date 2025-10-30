Alecta Fastigheter stärker upp sitt handelsteam

|
– I en tid när många aktörer minskar sina satsningar inom handel gör vi tvärtom. Vi ser en stor potential inom handel och jag är glad och stolt över att vi lyckats rekrytera fyra personer som tillsammans besitter en enorm kompetens och erfarenhet, säger Tobias Rönnberg Halvorsen, affärsområdeschef för handel på Alecta Fastigheter.
Alecta Fastigheter äger idag elva handelsplatser i Sverige med en total uthyrningsbar area om 300 000 kvadratmeter. De största till ytan är Asecs i Jönköping, Bredden i Upplands Väsby, Kvarteret Giraffen i Kalmar, Solna Centrum och Värmdö Marknad.
– På längre sikt vill vi utmana den traditionella upplevelsen av en handelsplats. Vi ser handeln som en naturlig del av en plats där människor kan göra mycket mer än bara att shoppa, säger Tobias Rönnberg Halvorsen.
Den rekryterade kvartetten:
- Sandrina Zetterström, leasing manager, kommer senast från en roll som affärsutvecklare på Diös, tidigare butikschef på Lindex och Babyproffsen
- Nina Sundberg, leasing manager, kommer senast från en roll som director leasing på Citycon, tidigare leasing manager på Newsec och centrumchef och marketing manager på Citycon.
- Olivia Lindström, Leasing Manager, kommer senast från en roll som fastighetskonsult på Gate46, tidigare head of retail Filippa K och avdelningschef NK.
- Lena Rune, commercial manager, kommer senast från en roll som asset manager på AMF Fastigheter, tidigare roller inom marknad, centrumledning och förvaltning på AMF Fastigheter och Unibail-Rodamco.