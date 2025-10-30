Alecta Fastigheter stärker upp sitt handelsteam

Alecta Fastigheter växlar upp på handelssidan och rekryterar fyra nya medarbetare. Sandrina Zetterström, Nina Sundberg och Olivia Lindström är nya leasing managers och Lena Rune går in i rollen som commercial manager. Rekryteringarna markerar startskottet på Alecta Fastigheters långsiktiga mål om att bli branschledande inom förvaltning och utveckling av handelsfastigheter.

– I en tid när många aktörer minskar sina satsningar inom handel gör vi tvärtom. Vi ser en stor potential inom handel och jag är glad och stolt över att vi lyckats rekrytera fyra personer som tillsammans besitter en enorm kompetens och erfarenhet, säger Tobias Rönnberg Halvorsen, affärsområdeschef för handel på Alecta Fastigheter.

Alecta Fastigheter äger idag elva handelsplatser i Sverige med en total uthyrningsbar area om 300 000 kvadratmeter. De största till ytan är Asecs i Jönköping, Bredden i Upplands Väsby, Kvarteret Giraffen i Kalmar, Solna Centrum och Värmdö Marknad.

– På längre sikt vill vi utmana den traditionella upplevelsen av en handelsplats. Vi ser handeln som en naturlig del av en plats där människor kan göra mycket mer än bara att shoppa, säger Tobias Rönnberg Halvorsen.

Den rekryterade kvartetten: