Wihlborgs hyr ut till Lunds universitets historiska samlingar

Historiska museet och Skissernas museum flyttar i slutet av nästa år sina öppna samlingar till Wihlborgs nya lokaler på Hasslanda. Lokalerna omfattar 5 200 kvadratmeter och är en del av byggnad som Wihlborgs utvecklar för elektronikföretaget Note Lund.

Det nya magasinet kommer att hysa elva miljoner historiska föremål samt världens största samling av skisser till offentlig konst. För museernas del rymmer magasinet även ytor för kontor, undervisning och mottagande av besökare. Hyresavtalet sträcker sig över tio år.

– Vi är stolta över att kunna bidra till att två av Lunds mest betydelsefulla kulturinstitutioner får moderna och trygga lokaler för sina unika samlingar. Det är ett magasin som innehåller så mycket mer än förvaring. Här får medarbetarna en arbetsplats där de kan fokusera på kärnverksamheten, forskare och studenter en plats att mötas, och Hasslanda en ny, spännande verksamhet, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

– Samlingarna på Lunds universitets Historiska museum, Skissernas museum och universitetets konstsamling är viktiga infrastrukturer för forskning och utbildning som nu kan bli tillgängliga på ett nyskapande och inspirerande sätt, också för en allmän publik. Vi är väldigt glada att Wihlborgs har utformat en byggnad som innebär att vi äntligen kan få en anpassad förvaring för de mängder av unika föremål vi har i dessa två museers samlingar och därmed säkerställer att de bevaras också för kommande generationer, säger Ann Kristin Wallengren, vicerektor för kultur och pedagogisk utveckling vid Lunds universitet.