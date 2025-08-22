Wallenstam tecknar nytt avtal i Kallebäcks terrasser

I början av september flyttar de sista bostadshyresgästerna in i det nybyggda kvarteret Torget i Kallebäcks terrasser i Göteborg där Ölstugan Tullen öppnar om cirka ett år.

– Vi ser fram emot att bli en del av Kallebäcks Terrasser och bidra till områdets trevliga atmosfär. Vår ambition är att skapa en trivsam plats där människor möts över god mat och dryck – precis som vi gjort i våra andra städer, säger Mattias Jakob, verksamhetsansvarig på Ölstugan Tullen.

Ölstugan Tullen har sedan starten 2010 vuxit till att omfatta 17 restauranger i Sverige och Danmark. Med fokus på svenskproducerad öl och klassisk husmanskost har kedjan blivit en uppskattad samlingsplats för både vardag och fest. Etableringen i Kallebäcks terrasser är en del av Wallenstams arbete med att skapa ett levande område med ett brett utbud av service och upplevelser. Nu i höst flyttar de sista bostadshyresgästerna i kvarteret där Ölstugan Tullen öppnar om cirka ett år.

– Vi är glada att kunna välkomna Ölstugan Tullen till Kallebäcks terrasser. Deras koncept med svensk mat och dryck i en avslappnad miljö passar perfekt in i området och blir ett fint komplement till övriga verksamheter här, säger Marina Fritsche, vice vd och regionchef för Wallenstam i Göteborg.

Kallebäcks terrasser har under de senaste åren vuxit fram på den tidigare Arla-tomten och omfattar i dag bostäder, kontor, skola, förskola, restauranger och närservice. Med närhet till naturen och en strategisk placering vid E6:an och riksväg 40, och cykelavstånd till city, erbjuder området en unik kombination av tillgänglighet och livskvalitet. I dagsläget pågår byggnation 177 lägenheter i Kvarter 1, Stråket som ligger vid foten av Lackarebäcksberget och i slutet av Kallebäcks Torggata.