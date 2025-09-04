Wallenstam reviderar affärsplanen till 2030

Styrelsen i Wallenstam har beslutat att revidera substansvärdesmålet i affärsplanen 2030 från 100 kronor/aktie, till 80 kronor/aktie. Beslutet är en följd av de förändrade omvärldsförutsättningarna som skett sedan målet sattes 2022.

– Wallenstam beslutade om innevarande affärsplan i december 2022. Utvecklingen i vår omvärld blev därefter betydligt mer utmanande än vår förväntansbild. Inflationen och räntorna steg kraftigt. Allt detta medförde att kostnaderna för såväl byggnation som förvaltning ökade samtidigt som hushållens ekonomi försämrades. Den svaga konjunkturen har bitit sig fast längre tid än förväntat, säger Lars-Åke Bokenberger, ordförande i Wallenstams styrelse.

– Mot bakgrund av inflationen har vi produktionsstartat färre nya lägenheter än vi hade planerat för. Allt vi själva har kunnat påverka i vårt arbete med effektiv uthyrning och förvaltning har dock fungerat mycket bra. Samtliga lägenheter är uthyrda och vi har en hög kommersiell uthyrningsgrad, säger Hans Wallenstam, vd Wallenstam.

– Det är viktigt att ha en stark balansräkning, varför vi även kommer höja den finansiella ramen vilken bolaget ska hålla sig inom. Det innebär att soliditeten ska uppgå till minst 40 procent i stället för tidigare 35 procent, säger Hans Wallenstam.