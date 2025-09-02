Wåhlin Fastigheter förvärvar fastighet i Bagarmossen

Wåhlin Fastigheter har förvärvat en fastighet med tre byggnader på Emågatan i Bagarmossen söder om Stockholm. Förvärvet omfattar totalt 35 hyreslägenheter med en sammanlagd bostadsyta om cirka 1 632 kvadratmeter (BOA). Tillträdet sker den 1 september 2025.

– Det är ett naturligt och strategiskt tillskott till vår portfölj. Vi känner området väl och ser fram emot att fortsätta bidra till trygga och välskötta bostäder i Bagarmossen, säger Mikael Röjdemark, vd på Wåhlin Fastigheter.

De tre fastigheterna byggdes 1953 och är uppförda i betong med uppvärmning via bergvärme, en hållbar energilösning som ligger i linje med Wåhlins långsiktiga arbete för klimatsmart fastighetsförvaltning. Husen ligger på samma gata som några av bolagets befintliga fastigheter i området vilket skapar goda förutsättningar för en effektiv och kvalitativ förvaltning.

– Vår förvaltning bygger på långsiktighet, närhet och kvalitet i det dagliga arbetet. Genom att utöka vårt bestånd i området stärker vi möjligheten att vara ännu mer närvarande för våra hyresgäster, säger Marc Siösteen, förvaltningschef på Wåhlin Fastigheter.

Förvärvet är ett led i bolagets ambition att växa hållbart med fokus på attraktiva bostadsområden i Stockholmsregionen.