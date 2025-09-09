Vinnare utsedd i arkitekttävling i Malmö

I tävlingen arrangerad av Skanska Fastigheter Malmö och Riksbyggen i samarbete med Malmö stad, har juryn utsett en vinnare i det parallella uppdraget för utvecklingen av kv. Trollhättan 6 på Universitetsholmen i Malmö.

Fastigheten som är belägen på Nordenskiöldsgatan 13, och har en tomtyta om cirka 5100 kvadratmeter, planeras för bostäder, kontor och centrumverksamheter. Målet är att skapa en hybrid arkitektur som kombinerar arbetsplatser, boende och service, samtidigt som bottenvåningen bidrar till ett levande stadsliv längs kajen och i gaturummet.

Arrangörernas syfte med det parallella uppdraget var att hitta ett arkitektteam för fortsatt arbete med detaljplanläggning och gestaltning av kv. Trollhättan 6. Ambitionen är att utveckla hållbara och attraktiva miljöer med låg klimatpåverkan, bevara värdefulla delar av befintlig bebyggelse och tillföra ny arkitektur av hög verkshöjd.

Av ett 60-tal inkomna ansökningar valdes fyra kvalificerade team ut till nästa steg i tävlingsfasen:

• Team Cobe (Cobe Architects, kritisk vän: Buro Happold)

• Team JNA (Johannes Norlander Arkitektur, kritisk vän: YR22)

• Team Superlokal (Kjellander Sjöberg & Förstberg Ling, kritisk vän: We Made That)

• Team White + Bach (White arkitekter & Bach Arkitekter, kritisk vän: Central Saint

Martins)

Efter en noggrann utvärdering har juryn utsett Team Superlokal (Kjellander Sjöberg & Förstberg Ling i samarbete med kritisk vän Holly Lewis, We Made That (UK) och Ramböll DK, konstruktör) till vinnare i tävlingen om kv. Trollhättan 6.

Juryn bestod av:

• Martin Persson, Skanska Fastigheter Malmö

• Emmie Dehn, Riksbyggen

• Anna Holmqvist, Malmö stad

• Karl Landin, Malmö stad

• Ashwin Karjatkar, Göteborg stad

• Erik Hökby, Marge arkitekter

• Gunilla Kronvall (ordförande), Atelier 01 arkitektur

Juryns motivering:

”Med en tydlig arkitektonisk karaktär, förankrad i platsen och med ett bevarande av värdefulla kvaliteter i det befintliga, har teamet balanserat exploatering och kulturhistoria med inplaceringen av bostäder och kontor. Hanteringen av den befintliga kontorsbyggnaden förnyar både arkitekturen och gatumiljön, samtidigt som kvarteret tydligare öppnas upp. Nya lokaler och verksamheter i bottenplan stärker stadslivet på Universitetsholmen.”

Nu väntar arbete med att bearbeta det vinnande förslaget till en färdig detaljplan.

Planerad byggstart sker under 2027.

– Vi är otroligt glada över förtroendet att få fortsätta utveckla kv Trollhättan tillsammans med aktörerna och Malmö stad, med höga ambitioner kring ett hållbart kvarter i en kulturhistorisk kontext. Vi har jobbat tillsammans i ett team bestående av tre arkitektkontor, vilket har gett ett okonventionellt och intressant svar på hur man kan skapa arkitektur som bygger vidare på en berättelse om platsens kvalitéer, säger Stefan Sjöberg, Björn Förstberg och Holly Lewis.