Victoriahem köper mer i Eskilstuna

Victoriahem är den största privata hyresvärden i Eskilstuna. Nu förvärvar bostadsbolaget ytterligare en fastighet i stadsdelen Årby. Fastigheten innehåller 115 lägenheter samt en lokal centrumbyggnad.

– Fastigheten ligger i direkt anslutning till vårt befintliga bestånd i Årby. Genom att förvärva och förvalta även det aktuella bostadshuset och centrumbyggnaden får vi större möjligheter att påverka hela områdets utveckling. Genom vår omfattande lokala organisation ser vi även goda möjligheter att utveckla fastighetens driftnetto, säger Per Ekelund, vd för Victoriahem.

Per Ekelund. Foto: Victoriahem.

I centrumet, som består av cirka 4 000 kvadratmeter kommersiell yta, finns idag en livsmedelsbutik, pizzeria, vårdcentral samt en kommunal mötesplats som bland annat inkluderar jobbcentrum, öppen förskola, fritidsgård och ett bibliotek.

– Det är en viktig samlingspunkt i området, och vi ska se till att det fortsätter vara en attraktiv plats för såväl lokalhyresgäster som besökare.

Stadsdelen Årby, som ligger strax norr om Eskilstuna centrum, byggdes under miljonprogrammet.

– Victoriahem har stor samlad erfarenhet av hur man bäst rustar upp och förvaltar miljonprogramsområden. Vi har gjort omfattande investeringar i våra fastigheter i Årby de senaste åren, samtidigt som bosociala insatser är centralt i vår verksamhet. Vi ser stor potential och många möjligheter i området, säger Per Ekelund.

Säljare är fastighetsbolaget Neobo. Tillträde sker den 18 november 2025.

– Vi är glada att vi har hittat en stabil och långsiktig ägare som tar över fastigheten. Med sin starka lokala närvaro i Eskilstuna har Victoriahem goda förutsättningar att fortsätta utveckla fastigheten och området på bästa sätt, säger Ylva Sarby Westman, vd för Neobo.

I och med förvärvet äger Victoriahem nu 5 135 lägenheter i Eskilstuna, varav 802 i Årby.