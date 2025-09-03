Verdion tecknar avtal med Astra Zeneca

Astra Zeneca etablerar sig i Verdions logistikpark i Södertälje.

Anläggningen omfattar totalt 31 500 kvadratmeter och är belägen i Gärtuna, ett logistikområde i östra Södertälje, sex minuter från E20/E4 och tio minuter från Södertälje Hamn. Verdion siktar på att uppnå hållbarhetscertifieringen BREEAM Excellent för anläggningen.

Astra Zenecas största produktionsanläggning finns i Södertälje, där man producerar produkter som står för mer än en tredjedel av företagets globala försäljning. Det som exporteras från Astra Zeneca i Södertälje utgör 68 procent av Sveriges totala läkemedelsexport, och fem procent av Sveriges totala varuexport. På den angränsande anläggningen i Gärtunaområdet tillverkas årligen mellan elva och tolv miljarder tabletter och kapslar, som distribueras till över 100 marknader.

Astra Zeneca kommer att hyra 14 852 kvadratmeter i Verdion Park Södertälje, som ska användas som inkommande lagerhållning för att stödja de angränsande produktionsanläggningarna. Den nya anläggningen utgörs delvis av kylda ytor.

Detta är Verdions andra hyresavtal för logistikanläggningen på kort tid, där Astra Zenecas avtal följer det som Söderenergi tecknade tidigare i år för den angränsande enheten DC1.1 om 7 900 kvadratmeter. Det innebär att tre fjärdedelar av anläggningen nu är uthyrd. Verdion fokuserar nu på att hyra ut den sista enheten DC1.2, om totalt 8 801 kvadratmeter, varav 7 876 kvadratmeter lager och 925 kvadratmeter entresol.

– Vi strävar efter ett nära samarbete med våra hyresgäster för att säkerställa att nya anläggningar uppfyller operativa behov, höga hållbarhetskrav samt ger möjlighet till en effektiv etablering. Avtalet med det globala läkemedelsföretaget Astra Zeneca är ett bevis på den höga kvalitet som vår vertikalt integrerade strategi levererar, från förvärv och koncept till färdigställande och uthyrning, säger Fredrik Salman, Investment Director på Verdion.

– Ett nära samarbete med Astra Zeneca har varit nyckeln till att framgångsrikt utveckla denna komplexa och utmanande fastighet. När Astra Zenecas behov blev kända i slutet av 2024, fattade Verdion ett strategiskt beslut att förbereda byggnaden för kyllager, lagring av läkemedelsprodukter och automation. Det är fantastiskt att se att detta har gett resultat, säger Simon Davies, projektchef på Verdion.

