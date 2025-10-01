Vasakronan hyr ut i Uppsala Science Park

Vasakronan har tecknat avtal med Orexo motsvarande cirka 2 600 kvadratmeter labb och kontor i Uppsala Science Park.

I Uppsala Science Park erbjuder Vasakronan totalt cirka 80 000 kvadratmeter kontor, laboratorier och småskalig produktionsverksamhet fördelat på 19 byggnader. Området är mycket efterfrågat och på platsen huserar cirka 140 företag huvudsakligen inriktade på Life Science, bioteknik, materialteknik, medicin och IT. Bland hyresgästerna finns allt från stora myndigheter som Läkemedelsverket och Livsmedelsverket till små och medelstora bolag samt mindre startups. Här finns också Uppsala Innovation Centre som med sin inkubatorverksamhet rankas som en av de främsta i Norden och Europa.

Nyligen blev det klart att även läkemedelsbolaget Orexo flyttar in i området. Uthyrningen omfattar cirka 2 600 kvadratmeter labb och kontor i husen BioMed IT 1 och 2 och inflyttning är planerad till hösten 2026.

– Uppsala Science Park har en stark position som en av de främsta innovationsmiljöerna i Norden och intresset för att etablera sig här är stort. Det känns väldigt roligt att få välkomna Orexo till området. De tillför kompetenser som stärker områdets position ytterligare, säger Jens Skoglund, chef Uppsala.

Uppsala Science Park är strategiskt beläget i närheten av Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet, Biomedicinskt centrum (BMC) och Ångströmlaboratoriet och är en knutpunkt med internationell prägel för samarbete och kunskapsutbyte mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi. Inte långt därifrån, i Ultuna, ligger också Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt.