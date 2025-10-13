Vasakronan hyr ut 4 000 kvadratmeter i Stockholm city

Vasakronan har tecknat avtal med Legora motsvarande drygt 4 000 kvadratmeter i fastigheten Klara C på Vasagatan 16 i centrala Stockholm.

Nyligen blev det klart att Legora, ett snabbväxande bolag som tillhandahåller en AI-plattform för jurister, tar plats i Klara C på Vasagatan 16 i centrala Stockholm. Uthyrningen omfattar drygt 4 000 kvadratmeter och inflyttning är planerad till 1 januari 2026. Legora är sedan tidigare hyresgäst hos Vasakronan i fastigheten Klara Zenit på Mäster Samuelsgatan. I och med flytten utökar Legora sina ytor.

– Vi har många fina fastigheter och ett starkt erbjudande med olika typer av kontorslösningar vilket gör att vi nästan alltid kan möta våra kunder när deras behov förändras. Vi är förstås väldigt glada över att få välkomna Legora till huset, säger Anna Reinfeldt, Vasakronans chef Stockholm.

Klara C är ett fullservicehus som omfattar totalt cirka 34 000 kvadratmeter fördelat på tolv våningar. Fastigheten utgörs huvudsakligen av kontor med handel i gatuplan. Tidigare i år tecknade IBM avtal om drygt 2 000 kvadratmeter i huset och KPMG, som varit hyresgäst i huset sedan länge, valde att utöka sin förhyrning med cirka 1 800 kvadratmeter.

– Efterfrågan på den här typen av lokaler är stor. Klara C ligger i bästa kommunikationsläge mitt emot T-centralen och i närområdet finns ett stort serviceutbud. Det är viktigt för våra kunder när de väljer lokal och som största fastighetsägare i Stockholm city möter vi det på ett bra sätt, avslutar Anna Reinfeldt.