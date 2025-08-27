Två nya öppningar i Väsby centrum

Modekedjan MQ Marqet och optikerkedjan Smarteyes öppnar butiker i Väsby Centrum. MQ:s butik blir på drygt 450 kvadratmeter och öppnar i slutet av oktober medan Smarteyes etablerar sig i en lokal på 126 kvadratmeter med öppning i vinter. 27 augusti slår dessutom Fritidsbanken som lånar ut sportutrustning för den som önskar prova på en ny sport, upp sina portar till sin butik i Väsby Centrum.

Väsby centrum, som ingår i en av Cavendo och Niam samägd fastighetsportfölj bestående av åtta centrumfastigheter, förvärvades av brittiska Grosvenor i december 2021 och genomgår sedan dess ett omfattande utvecklingsarbete. Bland annat har Upplands Väsby kommun lämnat ett positivt planbesked som innebär att bostäder kan byggas på en parkering intill centrumet med potential för 600 nya lägenheter.

– Att så kända varumärken som MQ och Smarteyes väljer att etablera sig hos oss visar att Väsby centrum är på rätt väg och därför en attraktiv plats att etablera sig på. Att kommunen dessutom har valt att hyra en lokal för Fritidsbankens räkning hos oss breddar utbudsmixen och tar oss ett steg till i arbetet med att stärka positionen som regional stadskärna, säger Lilit Khachatryan, Portfolio Manager på Cavendo.

MQ:s nya butik i Väsby centrum kommer att utformas enligt kedjans senaste koncept för både dam och herr och får ett läge vid huvudentrén, i anslutning till den stora parkeringen.

– Vi ser fram emot att öppna en butik i Väsby centrum. Med sitt starka besöksflöde, goda kommunikationer och växande befolkning ser vi stor potential här. Vår nya butik kommer att byggas enligt vårt senaste koncept, där upplevelsen i butik står i fokus, säger Ingvar Larsson, vd för MQ Marqet.

Smarteyes öppnar sin butik i närheten av inomhustorget bredvid Kappahl.

Fritidsbanken öppnar redan sin butik på 219 kvadratmeter och formellt är det Upplands Väsby kommun som är hyresgäst. Butiken ligger på övre plan, granne med skokedjan Deichmann.