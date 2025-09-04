Två nya modebutiker till Brunogallerian

Novier har hyrt ut lokaler till Ginat Tricot och Nudie Jeans, som båda etablerar sig i Brunogallerian, Götgatan 34 – 38 i Stockholm. Totalt omfattar uthyrningarna drygt 400 kvadratmeter.

Gina Tricot öppnar sin butik om 316 kvadratmeter i december 2025. För Nudie Jeans blir denna etablering om 88 kvadratmeter den tredje i Stockholm, som planeras öppna under hösten 2025.

– Vi ser fram emot att öppna på Götgatsbacken och återigen finnas på plats i området. För oss är det en strategiskt viktig etablering där vi kan möta både befintliga och nya kunder i en attraktiv miljö, säger Lotta Eriksson, Country Manager på Ginat Tricot Försäljnings AB.

– Att etablera oss i Brunogallerian är ett naturligt steg för oss, vi ser fram emot att möta både befintliga och nya kunder i hjärtat av Söder, säger Joakim Levin, vd och delägare på Nudie Jeans Retail AB.

– Vi är väldigt glada över att två starka varumärken som Gina Tricot och Nudie Jeans väljer att etablera sig i Brunogallerian. Att Gina Tricot dessutom återvänder till området gör satsningen extra betydelsefull, säger Fredrik Lindén, Head of Leasing Property Asset Management på Novier.