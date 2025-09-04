Uthyrning

Två nya modebutiker till Brunogallerian

Gina Tricot och Nudie öppnar butiker i Brunogallerian. Bild: Brunogallerian
Av: Redaktionen

Novier har hyrt ut lokaler till Ginat Tricot och Nudie Jeans, som båda etablerar sig i Brunogallerian, Götgatan 34 – 38 i Stockholm. Totalt omfattar uthyrningarna drygt 400 kvadratmeter.

Gina Tricot öppnar sin butik om 316 kvadratmeter i december 2025. För Nudie Jeans blir denna etablering om 88 kvadratmeter den tredje i Stockholm, som planeras öppna under hösten 2025. 

– Vi ser fram emot att öppna på Götgatsbacken och återigen finnas på plats i området. För oss är det en strategiskt viktig etablering där vi kan möta både befintliga och nya kunder i en attraktiv miljö, säger Lotta Eriksson, Country Manager på Ginat Tricot Försäljnings AB.

– Att etablera oss i Brunogallerian är ett naturligt steg för oss, vi ser fram emot att möta både befintliga och nya kunder i hjärtat av Söder, säger Joakim Levin, vd och delägare på Nudie Jeans Retail AB.

– Vi är väldigt glada över att två starka varumärken som Gina Tricot och Nudie Jeans väljer att etablera sig i Brunogallerian. Att Gina Tricot dessutom återvänder till området gör satsningen extra betydelsefull, säger Fredrik Lindén, Head of Leasing Property Asset Management på Novier.

Novier på Branschguiden

Novier är en helhetsrådgivare inom fastigheter, från värdering till förvaltning. Vi kallar det 360 Real Estate Advisors. Med hunger för innovativa lösningar, lyhördhet för våra kunders affärer och stort engagemang skapar vi värde för både våra hyresgäster och våra kunders investeringar. Vi arbetar nära och är personliga. Med oss får du en partner som både tänker stort för framtiden och får saker att hända i vardagen.
Brunogallerian Gina Tricot Novier Nudie

Läs också