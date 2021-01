Arvid Lindqvist, Christina Nyman och Ingemar Rindstig står för ett antal tunga analyser som inledning på den digitala mötesplatsen Stora Kontorsdagen den 24 mars.

Tunga analyser – här skaffar du dig försprång

Stora Kontorsdagen Stora Kontorsdagen den 24 mars inleds med tre tunga analyser om läget globalt och nationellt samt en grundlig översikt av de olika marknadssegmenten. Skaffa dig försprång – välkommen med din anmälan.

Dagen inleds med punkten "Utblick – den internationella fastighetsmarknaden" signerad fastighetsnestorn Ingemar Rindstig, som dessutom fungerar som expertkommentator under dagen.

Därefter är det dags för Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman att ge en makroanalys: Vart är världen på väg - i ljuset av Pandemi, vaccin, Brexitproblematik, handelskonflikter, ny president i USA etc.

Och som tredje punkt kommer Catellas analyschef Arvid Lindqvist att ge en grundlig lägesgenomgång av hur de olika segmenten påverkats och utvecklats samt hur framtidsutsikterna ser ut.



Under dagen presenteras vinnarna i Sveriges Snyggaste Kontor 2020.



Missa inte att uppdatera dig på de viktigaste trenderna om marknaden i allmänhet och kontorsmarknaden i synnerhet – anmäl dig här (Missa inte vårt Boka tidigt-erbjudande, 2 för 3, som gäller från nu och fram till den 19 februari.)



Stora Kontorsdagen den 24 mars är en helt och hållet digital mötesplats som fokuserar på marknaden för, och utvecklingen av, kontorsmarknaden och riktar sig till investerare, ägare, mäklare, konsulter, arkitekter, designers, entreprenörer, utvecklare, advokater, finansiella aktörer med flera som i tjänsten kommer i kontakt med kontorsmarknaden.



Arrangörer är Fastighetssverige, Nordic Property News och Lokalnytt.se.



Partnerföretag är: Colliers International, EY, Fasticon och Novi Real Estate.



Kontorsmarknaden förändras snabbt men på arenan Stora Kontorsdagen får du alla förutsättningar att hänga med och ligga steget före samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.



Som besökare på vår digitala mötesplattform kommer du kunna göra mycket mer än bara ta del av seminarieprogrammet.

Du kan:

• Mingla och boka möten med andra deltagare.

• Ställa frågor till talarna och moderatorn.

• Delta i publikfrågor.

• Videochatta med andra deltagare.

• Besöka utställarnas montrar och ta del av filmer och mycket annat material.

• Kommunicera direkt med utställarna.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

