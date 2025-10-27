Trophi förlänger med Ikea i Uppsala

Trophi Fastighets AB har förlängt hyresavtalet med Ikea i Uppsala. Varuhuset omfattar cirka 4 000 kvadratmeter och ligger i stadsdelen Boländerna.

Bakgrunden till förlängningen är att Ikea fortsatt håller sitt ordinarie varuhus i Boländerna stängt. Det tillfälliga varuhuset, som öppnade i juni, har därmed fortsatt en viktig funktion för att möta kundernas behov.

– Vi är glada att kunna erbjuda Ikea en flexibel butikslösning som möjliggör fortsatt närvaro i Uppsala medan varuhuset är stängt. Det här är vårt första samarbete med Ikea och vi ser mycket positivt på att kunna utveckla relationen vidare, säger Jan Björk, vd på Trophi Fastighets AB.

Det aktuella varuhuset ligger i handelsområdet Boländerna, Uppsala, där Trophi äger flera fastigheter inom dagligvaru- och detaljhandel.