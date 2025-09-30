Trianon köper för 113 miljoner i Malmö

Trianon har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Nibelungen 1 i södra Malmö omfattande totalt 4 536 kvadratmeter fördelat på 97 lägenheter, varav 51 lägenheter är uthyrda till Malmö stad. Det överenskomna fastighetsvärdet är 113 miljoner kronor, före avdrag för latent skatt. Förvärvet är i linje med bolagets strategi att fokusera på bostäder i Malmö.



Avtal har tecknats om förvärv av fastigheten Nibelungen 1 omfattande 4 536 kvadratmeter fördelat på 97 lägenheter. Fastigheten är byggd 1998.

Det överenskomna fastighetsvärdet är 113 miljoner kronor, före avdrag för latent skatt om 25 procent. Hyresvärdet uppgår till nio miljoner kronor.

Förvärvet sker i bolagsform och tillträde av fastigheten görs den 1 oktober 2025. Förvärvet finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy. Säljare är HSB Sundsfastigheter AB.

– Nu är vi återigen på köpsidan och vi ser fram emot att göra ytterligare förvärv, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

– Med denna försäljning renodlar vi vår kärnverksamhet, som är flerbostadshus med klassiska hyreslägenheter. Mer än hälften av lägenheterna i Nibelungen 1 är så kallade kategoriboenden, i dagsläget ett korttidsboende för äldre, säger Marcus Johansson, fastighetschef HSB Malmö.