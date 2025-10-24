Uthyrning

Trafikverket flyttar in hos Corem i Nyköping

Fastigheten Fors i Nyköping, där Trafikverket nu slår upp sitt projektkontor för Ostlänken. Bild: Corem
Trafikverket har flyttat in i sekelskifteshuset Fors i Nyköping, som ägs av Corem. Fors blir i och med detta det nya projektkontoret för Ostlänken.

Huset Fors upprättades i början av sekelskiftet och ligger vid Nyköpingsån. Det har använts som ullager, karderi och provväveri. I och med bygget av nya Ostlänken behöver Trafikverket utöka personalstyrkan och ha mer plats. De nya lokalerna omfattar tre våningar om totalt 1 993 kvadratmeter, vilket innebär att Trafikverket mer än fördubblat sin yta.

Lokalerna har totalrenoverats för att passa Trafikverkets verksamhet. De har fått en ny planlösning med både öppna ytor och kontaktytor, en interntrappa mellan två av planen, pentryn, kaffestationer med mera.

– Målet var att skapa en trevlig arbetsmiljö för våra medarbetare och det tycker vi att Corem har lyckats bra med. Vi har jobbat tillsammans med utformning och lösningar, säger Ylva Gustafsson Höjer, enhetschef och ansvarig för Trafikverkets kontor i Nyköping.

