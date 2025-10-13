Thansen öppnar butik i Sandviken

Butiken i Sandviken är nummer 28 i den svenska ordningen. Öppningsdatum blir 24:e oktober.

Detaljhandelskedjan Thansen har sedan tidigare 84 butiker i Danmark och 40 i Norge. I Sverige är fler öppningar är på väg, meddelar bolaget, som är inne i en expansiv fas i landet. Planen är att hålla ett högt tempo och etablera sig på fler platser runt om i Sverige.

– Den nya etableringen i Sandviken var ett enkelt val. Utvecklingen i området är en stor anledning till att Thansen väljer att satsa i regionen. Nu startar vi i moderna lokaler som blivit skräddarsydda för oss tack vare ett gott samarbete med hyresvärden, berättar Stefan Roysson, Administrationschef, Thansen Sverige.

Butikschef för Sveriges senaste Thansen-butiken blir Jesper Hålldin.