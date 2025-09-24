Techarenan till Fabeges Arenastaden

Fabege och Techarenan fördjupar sitt partnerskap när Techarenan nu etablerar sitt huvudkontor i Arenastaden.

Med den nya etableringen stärker Arenastaden ytterligare sin position som ett nav för näringslivet – en utveckling som inte bara gynnar företagen i området, utan också bidrar till Stockholms tillväxt och konkurrenskraft internationellt. Techarenan tillträdde sina nya lokaler strax efter sommaren.

– Vi är glada över att fördjupa vårt samarbete med Fabege och samtidigt flytta vårt huvudkontor till Arenastaden. Det är en naturlig plats för oss att växa vidare ifrån, säger Omid Ekhlasi, grundare av Techarenan.

I samband med etableringen i Arenastaden står det också klart att Techarenan 2026 återigen kommer att arrangeras på Strawberry Arena den 11–12 februari nästa år. Under två dagar kommer tusentals entreprenörer, investerare, affärsledare och beslutsfattare från hela världen samlas för att nätverka och diskutera ämnen som innovation, hållbarhet, teknologi och globala megatrender.

– Att Techarenan väljer Arenastaden som bas för både sitt huvudkontor och evenemang är ett styrkebesked. Det är ett kvitto på att vi har skapat en attraktiv och innovativ miljö i Arenastaden som lockar starka aktörer inom näringslivet, säger Johan Zachrisson, affärsutvecklingschef på Fabege.