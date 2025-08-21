Tågoperatören flyttar huvudkontoret till Vasagatan

A-Train, operatören bakom Arlanda express, flyttar sitt huvudkontor till Folksamgruppens fastighet Vasahuset på Vasagatan 11 i centrala Stockholm – mitt i stadens mest vältrafikerade kommunikationsnav. Det är Colliers som har förmedlat den stora uthyrningen.

Det nya huvudkontoret omfattar 1,5 våningsplan högt upp i fastigheten, med personalentré i direkt anslutning till Arlanda express perrong och en slående utsikt över staden. Lokalerna erbjuder modern, flexibel arbetsmiljö med närhet till både Centralstationen och Cityterminalen. Inflyttning sker 1 juli 2026.

Fastigheten som ägs av KPA Pension, som är en del av Folksamgruppen, och förvaltas av Newsec har en av Stockholms mest attraktiva kontorsadresser. Huset rymmer bland annat Nordic Light Hotel med restaurang och konferenscenter, gym, cykelrum och garage. Hyresgäster har även tillgång till en väl tilltagen gemensam takterrass med utsikt över hela staden.

– Vi är mycket glada över att A-Train väljer att etablera sitt nya huvudkontor i vår fastighet Vasahuset. De är en välkänd aktör med stark profil inom mobilitet och service och är en perfekt matchning för Vasahuset. Deras spårbundna och miljömedvetna verksamhet ligger dessutom helt i linje med vår egen höga hållbarhetsambition säger Jan Sterne, Asset Manager, Folksam.

Som operatör av Arlanda express har A-Train sin naturliga utgångspunkt vid Centralstationen. Det nya kontoret i Vasahuset ger bolaget en direkt fysisk koppling till sin kärnverksamhet och ett läge som förenklar både den interna logistiken och kontakten med resenärerna.

– Att etablera vårt huvudkontor här, med direkt anslutning till vår egen perrong, ger oss en unik närhet till vår verksamhet och gör det enkelt för både medarbetare och besökare att ta sig hit, säger Magnus Zetterberg, vd på A-Train.

– Vi är glada att A-Train valde att flytta till Vasahuset. Adressen erbjuder en sällsynt kombination av hög tillgänglighet, service och välutformade lokaler. Det här är en etablering som stärker både fastigheten och området, säger Jessica Gräsberg, Head of Leasing Sweden på Colliers.