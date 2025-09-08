Sydlig doldis köper av Obos och Balder

Kian Properties har förvärvat Ängsladan Fastighetsförvaltning i Lund AB från Obos och Balder. Förvärvet omfattar fem bostadsbyggnader och stärker bolagets närvaro i Skåne.

Kian Properties äger sedan tidigare bostadsfastigheter i Malmö och Trelleborg. Med det nya beståndet i Lund kommun fortsätter bolaget att växa i regionen och befäster sin långsiktiga satsning på bostäder i södra Sverige.

– Vi ser stor potential i Lund som tillväxtkommun och är glada att kunna utöka vårt bestånd här. För oss är detta ett naturligt steg i vår långsiktiga strategi i Skåne, säger Michel Fatehnia, grundare av Kian Properties.