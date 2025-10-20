Swiss Life AM växer i Norden

Swiss Life Asset Managers expanderar sin nordiska portfölj genom att förvärva en fastighet under uppförande i Köpenhamn. Säljare är AG Gruppen.

Swiss Life Asset Managers, på uppdrag av “Swiss Life Real Estate Funds (LUX) S.A. SICAV-SIF – ESG European Thematic Income & Growth” (TIGR), har förvärvat en serviced apartment-fastighet. Fastigheten ligger på Amager, inom gångavstånd till den populära strandparken och med kort pendlingsavstånd till Köpenhamns centrum och Köpenhamns flygplats. När projektet står klart kommer fastigheten att vara fullt uthyrd till Movinn A/S och omfatta 95 enheter samt ett wellnessområde, reception och gemensamma arbetsytor. AG Gruppen kommer att fortsätta vara involverade i projektet som totalentreprenör.

Investeringen baseras, enligt Swiss Life AM, på övertygelsen om att marknaden för så kallade serviced apartments (även känt som longstay) i Danmark förväntas fortsätta sin historiska tillväxt, med stark efterfrågan både från operatörer och slutanvändare. Amager har utmärkt tillgänglighet och ett strategiskt läge nära flera kommersiella och rekreativa dragkrafter, inklusive stadskärnan, flygplatsen, större affärsdistrikt samt forsknings- och utbildningsinstitutioner, menar bolaget. Området erbjuder hög livskvalitet med livliga kvarter, gröna områden och en mängd fritidsaktiviteter. Vid färdigställandet siktar fastigheten på att uppnå EPC A2020 och DGNB Gold.

Förvärvet stöder fondens strategi att bygga upp och aktivt förvalta en diversifierad europeisk portfölj, baserad på en tematisk investeringsstrategi som fokuserar på fastigheter i områden med förväntad långsiktig efterfrågan. Sedan lanseringen 2019 har fonden vuxit till ett totalt fastighetsvärde (GAV) överstigande 600 miljoner euro och omfattar nu 14 fastigheter i åtta länder. Som erkännande för sina ESG-prestationer har fonden erhållit betyget 4 Green Stars i GRESB 2025.

– Detta förvärv ger en attraktiv exponering mot Köpenhamns bostadssegment, som gynnas av starka fundamenta. Fastighetens storlek möjliggör operativa effektiviseringar på en fragmenterad serviced apartment-marknad, och vi ser fram emot att stödja Movinn A/S i deras fortsatta tillväxt, säger Guillaume Lau, Portfolio Manager vid Swiss Life Asset Managers UK.

– Vi är glada att kunna meddela byggstarten av Movinns nya serviced apartments nära Amager Strand. Vi vill även gratulera Swiss Life Asset Managers till förvärvet av projektet och rikta ett stort tack till både Movinn och Swiss Life Asset Managers för ett utmärkt samarbete, säger Bjarke Windeløv Graae, vd för AG Gruppen.