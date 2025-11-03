Sveriges Snyggaste Kontor 2025: Här är de tio finalisterna

Nu är rösterna räknade och vi har fått fram tio finalistkontor i årets upplaga av Sveriges Snyggaste Kontor.
Nu nollställs räkneverket och den slutliga segraren kommer att utses efter en spännande omröstning av deltagarna på Stora Kontorsdagen nästa tisdag den 11 november på Berns Salonger i Stockholm.
Du anmäler dig till Stora Kontorsdagen här.
(Anmälan stänger nu på onsdag.)
Omröstningen pågick från den 7 oktober till och med i fredags den 31 oktober.
Totalt var det 76 nominerade kontor.
Och totalt kom det in 16 696 röster!
Här kan du se en sida med de tio finalistkontoren samlade.
Här är de tio finalistkontoren (i bokstavsordning):
* Coor Service Management
Läs mer/se bilder här.
* Dospace
Läs mer/se bilder här.
* Fellowmind
Läs mer/se bilder här.
* Folksam
Läs mer/se bilder här.
* Försäkringsrådgivarna Mälardalen
Läs mer/se bilder här.
* MAQS Advokatbyrå
Läs mer/se bilder här.
* Mölnlycke Healthcare
Läs mer/se bilder här.
* Permobil
Läs mer/se bilder här.
* Sabis
Läs mer/se bilder här.
* Svenska Spel
Läs mer/se bilder här.
Samtliga tidigare års vinnare av Sveriges Snyggaste Kontor:
2024: AMF Fastigheter, Stockholm
2023: Fabege, Solna
2022: Caia Cosmetics, Stockholm
2021: King, Stockholm
2020: Axis Communications, Lund
2019: Kindred, Stockholm
2018: Atrium Ljungberg, Stockholm
2017: SEB, Solna
2016: Dice, Stockholm
2015: Collector, Göteborg
2014: Arcona/Exengo, Stockholm
2013: Microsoft, Kista
2012: Ideas, Malmö
2011: Dice, Stockholm