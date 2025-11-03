Sveriges Snyggaste Kontor 2025: Här är de tio finalisterna

Nu är rösterna räknade och vi har fått fram tio finalistkontor i årets upplaga av Sveriges Snyggaste Kontor.

Nu nollställs räkneverket och den slutliga segraren kommer att utses efter en spännande omröstning av deltagarna på Stora Kontorsdagen nästa tisdag den 11 november på Berns Salonger i Stockholm.

Du anmäler dig till Stora Kontorsdagen här.

(Anmälan stänger nu på onsdag.)

Omröstningen pågick från den 7 oktober till och med i fredags den 31 oktober.

Totalt var det 76 nominerade kontor.

Och totalt kom det in 16 696 röster!

Här kan du se en sida med de tio finalistkontoren samlade.

Här är de tio finalistkontoren (i bokstavsordning):

* Coor Service Management

* Dospace

* Fellowmind

* Folksam

* Försäkringsrådgivarna Mälardalen

* MAQS Advokatbyrå

* Mölnlycke Healthcare

* Permobil

* Sabis

* Svenska Spel

Samtliga tidigare års vinnare av Sveriges Snyggaste Kontor:

2024: AMF Fastigheter, Stockholm

2023: Fabege, Solna

2022: Caia Cosmetics, Stockholm

2021: King, Stockholm

2020: Axis Communications, Lund

2019: Kindred, Stockholm

2018: Atrium Ljungberg, Stockholm

2017: SEB, Solna

2016: Dice, Stockholm

2015: Collector, Göteborg

2014: Arcona/Exengo, Stockholm

2013: Microsoft, Kista

2012: Ideas, Malmö

2011: Dice, Stockholm